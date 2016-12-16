Одесские радикалы-националисты сорвали общественные слушания по переименованию декоммунизированных улиц города

В пятницу, 16 декабря, в Одессе украинские националисты, собравшись у Приморской райадминистрации устроили потасовку, чтобы сорвать слушания о переименовании городских улиц, названия которых ранее были изменены в рамках так называемой декоммунизации.

Слушания должны были начаться в 16:00, к этому времени к зданию администрации прибыли несколько десятков «активистов» радикальных организаций «Правый сектора» и ВО «Свобода», причем все они изъяснялись с явным «западенским» акцентом.

Радикалы кричали традиционное «Банду геть!» и пытались прорваться в здание райадминистрации, однако вход заблокировали полицейские и муниципальная охрана Началась потасовка, во время которой с обеих сторон был применен слезоточивый газ.

Напомним: 26 августа радикалы из ВО «Свобода», «Правого сектора», гражданского корпуса полка «Азов» и «Антитрухановского майдана» ворвались в кинозал Одесской мэрии, где должны были состояться общественные слушания по поводу переименования одесских улиц, и не дали провести мероприятие. В итоге одесситы вынуждены были покинуть кинозал, а представитель мэрии объявила, что слушания переносятся на неопределённый срок.