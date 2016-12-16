На повестке дня декоммунизаторов - дерусификация Киева

Киевских националистов коробит от любых географических названий, которые хоть как-то связаны с советским прошлым. Уже были предложения переименовать улицу Маршала Тимошенко и дать ей имя малоизвестного украинского писателя Мыколы Кагарлицкого. Но, как оказалось, более 70 процентов киевлян категорически против такой идеи.

Затем поднялись сторонники переименования проспекта Героев Сталинграда в проспект Владимира Ивасюка – автора известной песни «Червона рута» (советских времен). Более половины жителей столицы Украины оказались с этим не согласны.

Следом националисты решили покуситься на великого русского писателя Льва Толстого, чье имя носит улица, и предложили переименовать ее в Караваевскую, чтобы тут и русского духа не осталось. Однако тут уже 76 процентов киевлян оказались против.

Тем временем украинские националисты заявляют, что после «декоммунизации» начнут проводить деруссификацию и уберут из названий улиц и площадей все русское. А зампредседателя ВО «Свобода», он же украинский артист Богдан Бенюк подчеркнул, что они хорошо помнят, чьи писатели Толстой, Тургенев и Пушкин. «Но давайте с ними разберемся потом», - призвал Бенюк своих единомышленников.

Декоммунизация, которая проводится в Киеве, обойдется бюджету в 2,5 млн грн. Названия сменили уже более 150 улиц, проспектов и площадей. Но процесс продолжается. На очереди – русские писатели.