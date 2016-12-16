70% украинцев хотят уехать из страны, но не все могут

Таков результат социологического опроса, который провело информагентство «РБК – Украина». Респондентам был задан вопрос: «Вы готовы уехать из Украины на постоянное место жительства в другую страну?».

Для ответа было предложено 5 вариантов: «Нет. Украина моя родина, и как бы ни было трудно, я останусь здесь», «Да. Мне надоело наблюдать за тем, что на Украине ничего не меняется к лучшему», «Я еще думаю. Может быть ситуация в стране изменится к лучшему», «Хочу уехать, но у меня нет возможности и уверенности в том, что смогу найти за рубежом хорошую работу и нормально жить» и «Я не уеду, но сделаю все, чтобы мои дети покинули Украину».

Как показали результаты, 37% респондентов готовы переехать жить в другую страну, так как не видят изменений к лучшему. Собственно, они об этом уже думают. Еще 17% хотят уехать, но у них либо нет такой возможности, либо не верят, что смогут хорошо устроиться за рубежом. 15% участников опроса сами не уедут из страны, но намерены делать все, чтобы уехали их дети. 19 % ответили, что останутся на Украине, чтобы здесь ни случилось. 9% респондентов еще не определились с этим вопросом.

Если суммировать всех, кто на вопрос об эмиграции дал положительный ответ, получится 70%, резюмируют социологи.