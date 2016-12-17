Сводка событий в Сирии за 16 декабря 2016 года

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио выразил надежду, что армия Сирии сможет закрепиться в Алеппо."Я очень рассчитываю на то, что сирийской армии после, безусловно, успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные", - сообщил глава государства,

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил о завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков.

Правительственные войска завершили операцию по освобождению восточных кварталов Алеппо, которые находились под контролем боевиков. Сейчас сирийская армия ликвидирует отдельных экстремистов, оказывающих сопротивление.

Менее чем за сутки проведена операция по «выводу из восточных районов города Алеппо вооруженных формирований и членов их семей», заявил Рудской. В направлении Рашидин-4 автобусами и каретами скорой помощи вывезены 9560 человек — боевики с их семьями.

Он уточнил, что более 3,4 тыс. боевиков «умеренной оппозиции» прекратили сопротивление, амнистированы были 3056 из них.

В освобожденных районах восточного Алеппо найдены склады с продуктами, доставленными террористам из-за рубежа, также проинформировал Сергей Рудской: «В освобожденных районах восточного Алеппо сирийскими военнослужащими было обнаружено несколько складов с продовольствием, доставленным из-за рубежа. Эти продукты употреблялись только террористами и членами их семей, население Алеппо в это время страдало от недоедания. По всей видимости, западные страны и гуманитарные организации не спешат направлять помощь Алеппо, так как там больше нет ее основных получателей — боевиков, а мирные жители их не интересуют».

На Западе разворачивается информационная кампания в СМИ о том, что в результате завершившейся операции по выводу жителей восточного Алеппо из города, улицы завалены трупами мирных жителей. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской назвал эти заявления ложью.

"Набирает обороты новая информационная кампания. Отдельные западные политики заявляют о якобы имевших место массовых жертвах среди мирного населения в ходе операции по освобождению Алеппо. По их словам, улицы города завалены трупами, а в подвалах по-прежнему прячутся тысячи жителей. Могу со всей ответственностью заявить, что данная информация — откровенная ложь", — сказал он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1061. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 29 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (13), Алеппо (12), Хама (2) и Дараа (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Франция готовит проект резолюции Совета Безопасности ООН о размещении в сирийском Алеппо международных наблюдателей для мониторинга и координации эвакуации людей из восточной части города.

Постоянный представитель европейской страны при ООН Франсуа Делатр заявил, что документ будет вынесен в самое ближайшее время. Резолюция подготовлена на основе предложений Берлина и Парижа, а также замечаниях других стран. Франция предлагает предусмотреть безопасную эвакуацию людей под наблюдением и контролем международных наблюдателей и немедленное предоставление доступа в Алеппо представителям гуманитарных организаций.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что отправка наблюдателей в Алеппо займет недели.

Таким образом, он прокомментировал предложение Франции разместить в сирийском городе мониторинговую миссию ООН.

«Это должны быть подготовленные люди, которые знают, что и как надо делать. Нереалистично думать, что это можно сделать за два-три дня», — отметил дипломат.

По его словам, также необходимо изучить, какую «практическую пользу» могут принести предложения Франции, ряд которых «вызывают вопросы».

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает создание в Сирии гуманитарных зон безопасности и потребует на это средств у стран Персидского залива, после того как официально возглавит Белый дом.

Трамп отметил, что США вместе со всеми заинтересованными сторонами должны оказать помощь Сирии. При этом он заявил, что в отличие от США, имеющих большой государственный долг, стране Персидского залива располагают средствами на это.

«Я заставлю страны Персидского залива предоставить нам много денег, и мы построим или поможем построить зоны безопасности в Сирии, чтобы у народа был шанс», — сказал Трамп.

Алеппо. Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из РСЗО, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Амри, Арт-Сабах, Биньямин, Дахия-эль-Асад, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Сукари и Шейх-Саид, торговый центр «Кастелло», военную академию Эль-Асад и мост Хаджи в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.

Боевики "Джебхат ан-Нусры" пытались покинуть Алеппо на своих пикапах, прихватив военнопленных и средства связи, однако правительственные войска нейтрализовали боевиков.

Террористические группировки обстреляли выезд из квартала Рамусе, а также два близлежащих города, откуда производилась эвакуация мирных жителей и боевиков.

Подразделения сирийской армии продолжили освобождение отдельных кварталов, в которых находятся радикалы не пожелавшие покинуть Алеппо.

К настоящему времени из города вывезено 9,5 тысяч боевиков и членов их семей.

Латакия. Отмечено боестолкновение в окрестностях н.п. Аль-Ямама.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Суран и Махарда.

Хомс. Ситуация в районе авиабазы Т-4стабилизировалась, в Тияс продолжают прибывать подкрепления.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила тактическую единицу, 14 танков, три артиллерийские системы, два здания с боевиками ИГ, два тактических транспортных средства и зенитную установку МГ.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Барза и Хараста, больницу Ибн-эль-Валид и автомагистраль в районе населенного пункта Дума.

Прочие террористы обстреляли н.п. Арбин, Хауш-Насри, Бала- Эль-Кадима и спортивную площадку в населенном пункте Джобар.

Девочка десяти лет взорвала отделение МВД в районе Аль-Мидан в Дамаске. Несколько человек, включая ребенка погибли, около десяти – получили ранения.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Хирбат Аль-Газала и Намер.

Сувейда. Жителям н.п. Айра передано около тонны продовольствия.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор повредила модульный нефтеперерабатывающий завод и экскаватор ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн-Иса уничтожила тактическую единицу, здание и повредили два пути снабжения ИГ.