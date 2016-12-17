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Жители европейской Варшавы против европейской «демократии»

опубликовано alex1943 в Сб, 17/12/2016 - 09:37 Новость: тема тэги гео
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Как сообщило в субботу агентство Associated Press, тысячи жителей Варшавы вышли на акцию протеста перед зданием национального парламента. Поляки протестуют против законопроекта консервативной правящей партии, который должен ограничить доступ журналистов к парламентариям. Выступление организовал "Комитет защиты демократии". Затем к протесту присоединились другие жители города. Демонстранты размахивают красно-белыми флагами и скандируют: "Свободу прессе!"

Толпа заблокировала выход из здания сейма и не дает депутатам разойтись по домам. По мнению лидера правящей партии Ярослава Качиньского, протестующие позволили себе хулиганство. Он заявил, что предложенные изменения в законодательство не отличаются от практики многих европейских стран.

Сейчас журналисты не допускаются в зал заседаний, польским парламентариям удобнее решать вопросы страны под ковром. Корреспондент телеканала TVN Моника Олейник признала, что некоторые журналисты заходят слишком далеко и задерживают парламентариев даже по дороге в туалет. Однако она тоже считает предложенные поправки антиконституционными и называет попыткой защитить себя от неудобных вопросов.

В пятницу оппозиционные депутаты блокировали работу сейма. Они несколько часов стояли у трибуны, никому не давая выступать. Таким образом почти было сорвано принятие государственного бюджета на 2017 год. Однако правящая партия Закона и справедливости провела голосование в другом помещении, чем спровацировали подозрения своих противников о законности такого голосования.

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