В аэропорту Сеула задержаны 24 гражданина РФ, их собрали с четырех рейсов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. По предварительным данным, корейские правоохранители задержали 16 человек, которые прибыли самолетом авиакомпании «Сибирь», шесть - авиакомпании «Аврора». Еще двое россиян были задержаны после того, как прилетели рейсами из Вьетнама и Узбекистана.

В Южной Корее объяснили, что поводом для задержания стало нарушение россиянами миграционного законодательства: их цели поездки не соответствовали заявленным.

Российское посольство взялось за урегулирование этого дела. В дипмиссии РФ в Корее пока отказываются от комментариев, обещают предоставить информацию ближе к утру, когда появятся подробности.