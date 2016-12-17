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В аэропорту Сеула задержаны 24 гражданина РФ, их собрали с четырех рейсов

опубликовано alex1943 в Сб, 17/12/2016 - 10:35 Новость: тема тэги гео
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. По предварительным данным, корейские правоохранители задержали 16 человек, которые прибыли самолетом авиакомпании «Сибирь», шесть - авиакомпании «Аврора». Еще двое россиян были задержаны после того, как прилетели рейсами из Вьетнама и Узбекистана.

В Южной Корее объяснили, что поводом для задержания стало нарушение россиянами миграционного законодательства: их цели поездки не соответствовали заявленным.

Российское посольство взялось за урегулирование этого дела. В дипмиссии РФ в Корее пока отказываются от комментариев, обещают предоставить информацию ближе к утру, когда появятся подробности.

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После отстранения

опубликовано Гость (не проверено) в Сб, 17/12/2016 - 12:05

После отстранения марионетками США законно-избранного президента Южной Кореи, новая власть стремится продемонстрировать свою преданность Вашингтону.

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