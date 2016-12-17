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В Киеве решили догнать Львов по вульгарности

опубликовано vinodelov в Сб, 17/12/2016 - 11:04 Новость: тема тэги гео
В Киеве решили
Официальная столица Украины явно поставила себе цель ни в чём не отставать от столицы культурной – Львова. После недавнего сообщения об открытии там специфического заведения под вызывающим названием «Хвойдарня» ( «Шлюшечная»), в Киеве решили пойти по линии предновогодней наглядности.

В самом центре города к зимним праздникам колесо обозрений разукрасили рисунками весьма вульгарных девиц. Типа, знай наших, мы от Львова не отстанем!

Особенно пикантно, что эта мазня расположена рядом с центральным входом в Михайловский Златоверхий монастырь. Как говорится, два мира две идеологии. То есть, кричащая пошлость нынешнего режима против многовековой духовности народа.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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