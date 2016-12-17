Захарченко о том, как вернуть золото Крыма

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко высказал свой взгляд на проблему возвращения крымского золота скифов на свою историческую родину – древние земли Тавриды.

Комментируя происходящее, он заявил, что эта бесценная коллекция обязательно вернётся под своды крымских музеев «после того, как мы возьмём Киев». И добавил: «Если Яценюк с Семенченко его снова оттуда не украдут».

Следует добавить что, по мнению эксперта и политолога Владимира Корнилова, в Киеве вообще рано обрадовались и объявили о перемоге. Ведь если вчитаться в букву принятого голландским судом решения, то из него отнюдь не следует, что по закону именно Киев должен получить золото скифов. Тем более что и это решение будет опротестовано и дело затянется ещё на долгие месяцы.

А за это время, как говорил Ходжа Насреддин, здохнет или ишак, или падишах. То есть либо суд переменит своё решение, либо режим в Киеве сменится.