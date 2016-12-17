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Климкин объявил о расширении антироссийских санкций

опубликовано vinodelov в Сб, 17/12/2016 - 11:17 Новость: тема тэги гео
Климкин объявил
Глава украинского МИДа анонсировал расширение украинских санкций против России. Он заявил, что в санкционные списки теперь вносят и тех, кто якобы причастен к лишению свободы украинских граждан по политическим мотивам.

«Во-первых, мы постоянно работаем над этими санкционными списками. Во-вторых, стараемся адаптировать их по мере того, как мы будем получать чёткие данные о тех, кто вовлечён в процессы над нашими политическими заключёнными», - заявляет Климкин.

Далее он утверждает, что материалы для пополнения санкций украинская сторона получает не только от родных, находящихся в России арестованных, но и от международных правозащитных организаций.

Тут хочется отметить, что международные правозащитные организации, на которых ссылается главный дипломат Украины, уже полностью дискредитировали себя, не замечая массовых убийств в Донбассе, в Сирии, в Ливии. И ссылаться на них уже как-то не комильфо.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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