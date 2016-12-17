Польский майдан уже начался?

Беспорядки начались в зале заседаний польского сейма, после того как было принято решение не пускать туда журналистов. Оппозиция тут же блокировала трибуны, мешая законотворческой деятельности. Однако правящая партия всё же сумела провести голосование и принять несколько законов, как говорится в ручном режиме.

Тогда оппозиционеры обратились к поддержке улицы, призвав своих сторонников заблокировать само здание сейма вместе с депутатами. Что и было сделано силами примерно двух с половиной тысяч человек. Площадь перед сеймом бурлила всю ночь.

Требования оппозиции – признать голосование незаконным и снова поставить на повестку дня те же самые законопроекты, но уже 20 декабря. В связи с недавними массовыми демонстрациями в Варшаве и другими акциями, всё более крепнет впечатление того, что Польша, подхватившая украинский вирус, благодаря тесным контактам со своими подопечными, всё ближе к собственному майдану.