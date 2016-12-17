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Польский майдан уже начался?

опубликовано vinodelov в Сб, 17/12/2016 - 11:20 Новость: тема тэги гео
Польский майдан
Беспорядки начались в зале заседаний польского сейма, после того как было принято решение не пускать туда журналистов. Оппозиция тут же блокировала трибуны, мешая законотворческой деятельности. Однако правящая партия всё же сумела провести голосование и принять несколько законов, как говорится в ручном режиме.

Тогда оппозиционеры обратились к поддержке улицы, призвав своих сторонников заблокировать само здание сейма вместе с депутатами. Что и было сделано силами примерно двух с половиной тысяч человек. Площадь перед сеймом бурлила всю ночь.

Требования оппозиции – признать голосование незаконным и снова поставить на повестку дня те же самые законопроекты, но уже 20 декабря. В связи с недавними массовыми демонстрациями в Варшаве и другими акциями, всё более крепнет впечатление того, что Польша, подхватившая украинский вирус, благодаря тесным контактам со своими подопечными, всё ближе к собственному майдану.

Василий Семёнов
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ЕССовская империя уже

опубликовано Гость (не проверено) в Сб, 17/12/2016 - 11:59

ЕССовская империя уже уничтожила Украину, посмевшую посредством президента Януковича отказаться от ассоциации с ней. Не остановится она и перед Польшей.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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