У главы ЦИК Украины дом больше, чем был у Януковича, — Сакварелидзе

НАБУ демонстрирует высокий качественный уровень работы по делам Онищенко и Охендовского. Однако, эти люди так и не получат реальных сроков заключения. Такое мнение выразил экс-заместитель Генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

По мнению Сакварелидзе, НАБУ работает очень хорошо. Поэтому, по мнению политика, если кто-то думает, что этим органом руководит Порошенко, и именно глава хунты специально нажал на дела по Онищенко и Охендовскому, он ошибается.

«Порошенко не контролировал этого. Охендовского никто бы не стал трогать. Этот человек входит в элиту Украины, у него дом больше, чем был у Януковича. Он прислуживал каждой власти, фальсифицировал выборы и прекрасно себя чувствовал. Поэтому работники НАБУ молодцы, что предъявили ему обвинения», — считает Сакварелидзе.

Но вместе с тем экс-прокурор признался: не верит, что Охендовский таки получит реальный срок заключения, поскольку «суды контролируются с администрации президента».

«Если бы Порошенко приказал „смотрящим“ по судам проводить там реформы, эти реформы бы удались. Но сегодня нет ни одного политического тяжеловеса, который бы занимался судами. Поэтому все эти дела разбиваются именно там», — уверен Сакварелидзе.

Поэтому гость студии прогнозирует значительный прессинг на лидера САП Назара Холодницкого, и вместе с тем уверяет: в такой ситуации он будет готов его поддержать.

«Он должен идти в наступление и четко выражать позиции украинского народа, который доверил ему эту должность. Если будут проблемы, мы все готовы его поддержать. Мы будем стоять у судов, следственных органов или администрации президента — создавать дискомфорт этим структурам, ведь сегодня нет другого выхода», — рассказал спикер.

Но, к сожалению, НАБУ — это орган, который может только точечно проводить шоковую терапию, однако не способен сделать мощный прорыв в такой большой стране как Украина.

«Здесь нужны политики крупного калибра, которые выбирали между журналом „Форбс“ и учебником истории», — отметил Давид Сакварелидзе.