Комитет ВРУ по правоохранительной деятельности рассмотрит отставку Авакова 21 декабря, — нардеп

Во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду, 21 декабря, члены комитета рассмотрят вопрос «Об увольнении Арсена Авакова с должности Министра внутренних дел Украины».

Об этом заявил народный депутат Украины Игорь Луценко.

Нардеп сообщил, что соответствующий вопрос уже зарегистрирован у комитета и зафиксирован в повестке дня заседания комитета.

«На сайте комитета появилась информация о том, что такой вопрос действительно будет в повестке дня заседания комитета. Первым вопросом является продолжение заслушивания информации об инциденте в Княжичах. Члены комитета уже тщательно работают над этим вопросом. Будут интересные дополнения к той информации, которую мы видели неделю назад. Будут приглашены представители следствия и они также будут отчитываться. Также — оперативный отчет членов комитета. Поэтому очень естественным будет выглядеть второй вопрос — постановление относительно самого господина Авакова. Все, что сейчас происходит в полиции — это его ответственность. Поэтому сейчас пора дать оценку деятельности господина Авакова».

Народный депутат отметил, что отставка Авакова не должна повлиять на стабильность и действенность парламентской коалиции «вообще удивляет, когда ставится знак равенства между Аваковым и коалицией. Каким образом одна персона может разрушить коалицию? Может, надо найти другого человека, который будет переживать за ситуацию в правоохранительных органах, беспокоиться за то, что происходит в полиции и будет отчитываться обществу об этом?».

Также народный избранник рассказал о том, как будет происходить заседание комитета: «будет происходить заседание комитета. На комитете мы услышим фамилию виновных в трагедии в Княжичах: кто руководил операцией, кто подписывал документы. Были нормативные рекомендации для полицейских на такой случай — как действовать при захвате работника полиции. Это все является ответственностью Министра. Министерство должно обеспечивать весь инструктаж и все нормативные документы, чтобы полицейскому не приходилось очень долго размышлять — как действовать, соответствуют ли его действия законодательству. Ответы на эти вопросы узнаем в среду».