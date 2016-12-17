Британский проект

Еще одним активным игроком на сирийском поле становится Великобритания. СМИ сообщили о прибытии на территорию Сирии (в подконтрольные боевикам районы) двадцати британских военных советников, которые будут работать с "умеренной оппозицией", в том числе с теми формированиями, которые вышли из Алеппо. Задача британских специалистов - восстановить боеспособность "повстанческой" группировки. Британскую группу сопровождают военнослужащие SAS - элитных войск специального назначения (спецназ авиационной службы).

На первом этапе будет проведена оценка боеспособности имеющегося "оппозиционного контингента". На втором этапе - будет создана централизованная структура под единым командованием. Далее, по логике, должно последовать оснащение, обучение и постановка задач. Таким образом, Великобритания, формально используя борьбу с ИГИЛ (организация запрещена в России), замкнет на себя наиболее боеспособные части так называемой "сирийской оппозиции" с ядром, из тех, кто воевал в Алеппо. Что такое "оппозиция" под британским командованием (и обеспечением) особо объяснять не стоит.

Проект, как минимум, говорит о том, что Великобритания имеет на войне в Сирии долгосрочные планы. Организуется "колониальная армия" на ТВД, которая будет использована в британских политических интересах (политика и нефть). Это также говорит о том, как важно использовать амнистию как отличный вариант для создания новой армии "непримиримых оппозиционеров". Воевать и освобождаться по амнистии, затем опять воевать и опять освобождаться, так воевать в Сирии можно еще очень долго.