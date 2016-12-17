Коррупция на Украине существует, потому что украинцам не везет с политиками, — Сакварелидзе

Украинские депутаты не хотят принимать качественных и эффективных законопроектов о конфискации имущества коррупционера, ведь понимают, что самим придется отвечать. Пока будет существовать такой политический класс, можно забыть о любых революционных изменениях.

Такое мнение выразил экс-заместитель Генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

По словам Сакварелидзе, еще два года назад он вместе со своей командой инициировал проект по общественной конфискации имущества чиновников-корупционеров. Этот проект предусматривал, что после получения прокурором обвинительных актов, он имел право вносить иск к общественному суду о незаконности этого имущества.

«Причем оно может принадлежать как одному лицу, так и связанным с ним людям — домохозяйке, няне, куму, свату или даже теще-пенсионерке, на которую оформлена, скажем, юридическая фирма или оффшорная компания. Этим людям в общественном суде пришлось бы доказывать, откуда у них это имущество», — отметил экс-прокурор.

По мнению Сакварелидзе, предложенный им инструмент является более эффективным, чем обычная уголовная конфискация.

«Это работает быстрее. Ведь в случае, который предусмотрен законом сейчас, связанному лицу и самому коррупционеру нужно доказать вину, дальше он подпадает под уголовную ответственность, а это отдельный судебный процесс, который может длиться годами. К тому же не факт, что по нему вынесут правильное решение», — отметил он.

Такую инициативу тогда очень сильно раскритиковали депутаты, мол, закон будет очень жестким и от него пострадает каждый третий украинец.

«На самом деле, они в первую очередь думали о том, как оформить все свои миллионы. При таком политическом классе нельзя говорить о каких-то революционных изменениях», — уверен Сакварелидзе.

Ведь на самом деле коррупция, по мнению политика, является результатом тотального невезения украинского народа с политическим классом. Он постоянно получает его вместе с людьми, которые скупают, обманывают и обворовывают наших граждан.

«Украинское общество сегодня наоборот, опережает свою власть. Ему просто не везет, потому что нет консолидированного фронта правильных сил. Сегодня политический спектр состоит из различных непродолжительных проектов, члены которых перетекают с одной силы к другой. Это все контролируют различные олигархи», — возмущался Сакварелидзе.

В такой ситуации невозможно говорить о конституционном принципе Украины — парламентаризм.

«Он заключается в том, что в парламент заходит сила, члены которой отвечают за ту идеологию, под которой подписывались», — отметил Давид Сакварелидзе.