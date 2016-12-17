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Петр Порошенко заигрался с Игорем Коломойским и его «Приватбанком»

опубликовано vinodelov в Сб, 17/12/2016 - 15:37 Новость: тема тэги гео
Коломойский Порошенко

Провозглашенная Петром Порошенко политика «деолигархизации» не коснулась Игоря Коломойского, что в итоге привело к неопределенной ситуации с крупнейшим банком Украины — «Приватбанком». Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

«Сейчас понятно, что Порошенко заигрался с Коломойским и „Приватбанком“. Когда президент говорил, что готов начать „борьбу“ против олигархов, я ему поверил и готов был присоединиться к этой борьбе. Ему поверили многие. Однако, потом я понял, что это неправда: потом Порошенко и Коломойский пожали друг другу руки. Они говорят на одном языке, они являются представителями одного класса, они одинаковым способом выстраивали свои бизнес империи», — сказал Сакварелидзе.

По его убеждению, еще год назад национализация «Приватбанка» могла бы состояться гладко.

«Сейчас у государства нет ресурсов, чтобы гарантировать сохранность вкладов 17-ти миллионов украинцев, которые являются клиентами банка. Однако, вместо того, чтобы возвращать выведенные Коломойским деньги из-за границы, у нас ведут с ним переговоры в правительстве и в администрации президента», — возмутился экс-заместитель главы ГПУ.

Напомним, как сообщают СМИ, украинский олигарх Игорь Коломойский уже давно намекает на готовность расстаться с одним из своих главных активов — «ПриватБанком». Пока это решение откладывается по единственной причине: из-за нерешенного вопроса стоимости сделки и нежелании продавать финучреждение со стороны других владельцев в лице Геннадия Боголюбова и семьи Дубилет.

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Денис Виноделов

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