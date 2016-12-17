Нацист Гончаренко требует исключить Савченко из делегации ПАСЕ

Народные депутаты, члены украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы будут обращаться в Верховную Раду с просьбой лишить Надежду Савченко права участвовать в этой делегации. Об этом заявил народный депутат, представитель БПП Алексей Гончаренко.

Нардеп сообщил, что он как член делегации ПАСЕ от Украины обеспокоен возможными заявлениями террористки Надежды Савченко, которые могут идти в разрез с официальной позицией хунты.

«Вспомним, для чего Надежда стала членом делегации ПАСЕ: чтобы оказать дополнительное давление на Россию. Если же она начнет выступать с такими заявлениями, которые она сейчас провозглашает, в Страсбурге, это создаст большие проблемы. Все наши победы в дипломатической плоскости базируются на единой позиции всех членов делегации. Если она себя будет вести так, как ведет сейчас, это будет настоящая катастрофа, ведь ее заявления сегодня фактически легитимизируют ДНР и ЛНР», — заявил нацист.

Алексей Гончаренко, также отметил, что ответственность за действия и заявления Савченко несут избиратели и политическая сила, которую она представляла на выборах.

«Когда партия „Батькивщина“ ставила Савченко первым номером в списке, ее никто не знал. Не надо было ставить ее первым номером, нужно было поставить, к примеру, десятым. Это был некий пиар-ход, который, в частности, поднял рейтинг „Батькивщины“ на выборах. Но также это была дополнительная легитимизация ее последующих действий. Это звоночек для всех нас, потому что надо взвешивать свои действия. Ведь если бы в июне были парламентские выборы, то Савченко с ее тогдашним рейтингом завела бы в парламент любого. Если бы были досрочные президентские выборы, то она смогла бы соревноваться за пост президента. Тогда представители партии „Батькивщина“ требовали досрочных выборов. И вот представьте себе: возвращается из плена Надежда и на своем рейтинге заводит в Верховную Раду свой проект. И дальше на переговоры с ДНР и ЛНР едет не одна, а вся фракция. Это была бы угроза для всей Украины», — отметил представитель фракции Порошенко в парламенте.