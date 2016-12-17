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На Коломойского надо надеть наручники и разговаривать в СИЗО, — Сакварелидзе

опубликовано vinodelov в Сб, 17/12/2016 - 16:33 Новость: тема тэги гео
Коломойский

Украинское правительство должно не договариваться с олигархом Коломойским об условиях национализации «Приватбанка», а заковать его в наручники и доставить в изолятор по подозрению в выведении коррупционных средств за границу.

Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

«Его следует опустить на уровень оперативных сотрудников правоохранительных ведомств, посадить в СИЗО и там уже говорить о тех средствах, которые он через банки вывел из страны. Именно тогда национализация „Приватбанка“ пройдет безболезненно, потому что государство получит доступ к деньгам, которые в теневой способ вымыли из Украины. Сейчас он держит в заложниках 17 миллионов клиентов и правительство Украины», — утверждает юрист.

Давид Сакварелидзе со ссылкой на собственные источники добавил, что в настоящее время Игорь Коломойский создал еще один банк под названием «Бридж-банк», куда вывел часть активов «Приватбанка». Менеджеры нового учреждения, по словам Сакварелидзе, уже обзванивают клиентов «Привата» и предлагают перейти на обслуживание к ним.

«Если государство захочет провести национализацию „Привата“, то выяснится, что все средства он вывел за границу. С ним следует поступить так, как мы это сделали в свое время в Грузии. Тогда мы заставили его возместить государству 87 миллионов убытков. С тех пор у нашей команды с ним началась „большая любовь“, которая со стороны Коломойского высказывается в виде постоянных атак на нас», — рассказал юрист.

Напомним, что Национальный банк сообщил, что разрыв между сформированными резервами по МСФО и кредитным рискам, оцененным по постановлению № 351, в группе крупнейших банков с национальным капиталом составляет 132 млрд грн.

Сейчас НБУ проводит верификацию выполнения «ПриватБанком» второго этапа докапитализации. С первой двадцатки банков у НБУ вопрос только к «ПриватБанку».

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Денис Виноделов

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