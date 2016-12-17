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Заявления Савченко об обмене заложниками могут навредить, — политолог хунты

опубликовано vinodelov в Сб, 17/12/2016 - 16:47 Новость: тема тэги гео
Владимир Фесенко

Глобальная договоренность об обмене пленными между Украиной и Донбассом была достигнута еще в ноябре в рамках трехсторонних переговоров. Заявления Савченко могут свидетельствовать о попытках республиканцев сорвать этот обмен.

Такое бредовое заявление сделал киевский пропагандист, политолог хунты Владимир Фесенко.

Он отметил, что поведение народного депутата свидетельствует о том, что ее используют, явно или без ее ведома. «Судя по тому, что и когда заявляет Надежда Савченко, можно сделать выводы, что внешнее воздействие на нее точно есть. Я не хочу комментировать слухи, но очевидно, что другая сторона использует ее слабости, отсутствие политического опыта и психологическую неустойчивость. То, что она предлагает только препятствует выполнению тех задач, которые она задекларировала», — отметил политолог.

Также украинский нацист отметил, что заявления Савченко о достижении договоренностей с руководителями ДНР и ЛНР об обмене заложниками могут только «навредить» освобождению пленных.

«Договоренности об обмене пленными были достигнуты еще 23 ноября в ходе трехсторонних переговоров, эти договоренности заверенные должностными лицами Украины, Европы и ДНР с ЛНР. Они договорились, что на Рождество будет сделан большой обмен пленными. В Минске это должны согласовать в деталях.

Можно с уверенностью утверждать, что договоренности об обмене пленными с Савченко — провокация, чтобы сорвать договоренности в Минске и спровоцировать, соответственно, недовольство властью, которая, якобы, не может освободить заключенных. Поэтому в этой ситуации Надежда Савченко сыграла на стороне врага», — рассказал Фесенко.

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