Евросоюз охладел к Украине, платить за все придется самим

Такую перспективу на пресс-конференции в Киеве обрисовал для страны майдана экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин. По его мнению, если совсем недавно Европейский союз был готов компенсировать Украине часть экономических потерь от Соглашения об ассоциации, то после внесения «нидерландских поправок» Киеву придется искать деньги самому.

«Если вспомнить ночь в Вильнюссе, когда Арбузов сидел с Фюле, который якобы с согласия Меркель и других давал обещание выделить два миллиарда евро на реализацию соглашения, Янукович говорил, что это мало, что Путин даст больше и так далее. Сегодня же прописали, что ЕС вообще не обязан давать денег на реализацию соглашения. И тогда, я уверен, оно вообще не будет реализовано. Там нужно только 400 различных стандартов привести в соответствие с нормами ЕС. Даже изменение тех регламентов уже требует денег. Я знаю, что по факту европейцы что-то дают. Но вчерашним заявлением они заявили: вы хотели это соглашение — вы за него и платите. Тем самым переворачивая с ног на голову всю логику, которую строила власть, что Европа еще и даст нам денег на реализацию соглашения, чтобы мы, условно говоря, стали похожи на Польшу. А теперь они говорят: если хотите стать похожими на Польшу, платите сами. Нам все равно, будете вы похожи на Польшу или на Монголию, это ваше дело. И в этом есть огромное поражение «, — заявил Волошин.

Напомним: поправки с подачи Нидерландов требуют, чтобы страны Евросоюза прекратили финансовую помощь Украине, а кроме того, после введения безвизового режима (если это состоится), украинцы не будут иметь права жить в ЕС и работать там.