Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ, ждет погашения долга

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил о возврате авансового платежа за газ Белоруссии и ждет полного погашения долга.

Белоруссия хочет получать ежегодную компенсацию за высокие цены на газ

"Сложные переговоры. Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж. Он вернулся обратно им, давно уже", — сказал Дворкович.

Он отметил, что переговоры продолжаются. Дворкович сообщил, что российское правительство получило в декабре предложения Белоруссии по газовому вопросу, которые обсуждаются. Ну и главным остается то,что Россия все ждет оплаты долга. Долг в размере 281 миллиона доллар образовался из-за недоплачивала Белоруссией за поставленный газ, считая контрактную цену несправедливой. В октябре стороны объявили о достижении компромисса. Согласно заявлениям Минска, Москва оставляет цену на газ на прежнем уровне, но предоставит некую межбюджетную компенсацию.

Вероятно, после внесения Белоруссией авансового платежа за российский газ Минск рассчитывал, что в ответ на этот шаг Москва восстановит объемы поставок нефти. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров, ну они себе придумали цену в размере 73 долларов за 1 тыс

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко допускает, что средства на погашение задолженности может предоставить сама Россия в счет оплаты за транзит углеводородов через территорию республики.

