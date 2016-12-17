Майданная демография: смертность растет, рождаемость падает

Об этом красноречиво говорят данные Государственной службы статистики Украины. Согласно этим данным, численность населения Украины по состоянию на 1 ноября 2016 года составила 42 млн. 620 тыс. человек, что на 140,5 тыс. человек меньше показателя 1 января 2016 года. По сути, с карты страны исчезло население одного довольно крупного города.

Статистика сообщает, что с января по октябрь 2016 года количество новорожденных на Украине составляло 332 тыс. 194 человека. Количество умерших за тот же период достигло 479 тыс. 917 человек. Сегодня в стране майдана на 100 умерших приходится только 69 новорожденных.

Главными причинами высокого уровня смертности и низкой рождаемости замдиректора Института демографии и социальных исследований Александр Гладун считает беспрерывные социальные катаклизмы, тяжелое экономическое положение страны и крайне низкие зарплаты украинцев. Все это приводит к тому, что жители Украины не хотят рожать детей. Гладун также отметил, что сегодня Украина лидирует по смертности среди всех стран бывшего СССР.