Шойгу обсудил Алеппо с министрами обороны Сирии ,Ирана и Туршии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону ситуацию в Алеппо с главами военных ведомств Сирии Фахедом Джасем аль-Фреджем и Ирана Хосейном Дехганом, а также руководителем национальной разведывательной службы Турции Хаканом Фиданом.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил об окончании операции по освобождению Алеппо от боевиков, контролировавших с 2012 года восточную часть города.

В ходе переговоров обсуждались пути нормализации военной и гуманитарной обстановки в Алеппо и конкретные шаги по созданию условий обеспечения режима прекращения боевых действий на территории Сирии.

По итогам за первые сутки операции по вывозу боевиков из восточного Алеппо выведено девять автоколонн, вывезено почти 6,5 тысячи человек, в том числе 3 тысячи боевиков.

Генерал-лейтенант РФ Сергей Рудской заявил, что более 7 тысяч жителей уже вернулись в свои дома после освобождения восточного Алеппо.