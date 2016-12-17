За два года, после «пэрэмоги» евромайдана Польша выдала украинцам официальных разрешений на работу на 950% больше!

Об этом на украинском телеканале рассказал экс-депутат Верховной Рады Олесь Доний, который побывал в «братской» Польше по приглашению рекрутингового агентства.

Вот рассказ Дония: «Меня просто ошеломила поездка в Польшу. Отсюда мы не ощущаем проблем. Мы ездили по польским предприятиям, в которых теперь на стенах двуязычные таблички, так много работает украинцев. Где-то 10%, где-то 60–70%. На предприятии, где мы были, 1100 человек, из них 60% украинцев. И, извините, это не инженеры! Люди приезжают работать чернорабочими, на низкоквалифицированную работу. И агентство этого не скрывает — им легче найти работу для 100–200 рабочих, чем для одного инженера. Мы просто не понимали, насколько катастрофическое количество людей… Я вам назову цифры от Министерства статистики Польши. За 2015 год в сравнении с 2013, т. е. через два года после Майдана, после нашей „пэрэмоги“, выдано официальных разрешений на работу на 950% больше»…

Вот и вся Европа, за которую стояли украинцы на майдане, разрушая собственную страну, что батрачить в соседней.