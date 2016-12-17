Американский тяжелый беспилотник совершил разведывательный полет над Донбассом

Почти 10 часов в полете над линией разграничения на Донбассе провел разведывательный тяжелый беспилотник ВВС Соединенных штатов Америки RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», со ссылкой на западные информационные порталы, которые отслеживают передвижение военной авиации.

Сообщается, что такой БПЛА способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тысяч метров и вести разведку на глубину до 300 илометров.

Американский беспилотник пролетел с севера на юг вдоль линии разграничения (фронта), однако, ее не пересекал, затем отправился на запад Украины, к границе с Румынией. Сообщается, что этот БПЛА несколько раз подлетал на расстояние не менее 100 км к граничащим с Луганской областью районам Воронежской и Ростовской областей Российской Федерации. С учетом технических характеристик RQ-4A Global Hawk, можно сделать вывод, что аппарат промониторил всю территорию ДНР и ЛНР, а также пограничные с ними области России.

По данным зарубежных источников, разведывательный беспилотник США вылетел в пятницу утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии и вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдовы, после чего продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до зоны «АТО» на Донбассе.

Отмечается, что пролет этого беспилотника к зоне «АТО» - не первый. Ранее подлеты к линии фронта на Донбассе этого разведаппарата были зафиксированы 15 октября, 14 ноября и 2 декабря.

RQ-4A Global Hawk в этом году использовался для обнаружения и уничтожения целей боевиков в Ливии с помощью его вооружения.