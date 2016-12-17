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Под Пальмирой отбита атака боевиков и убит главарь ИГ

опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 17/12/2016 - 19:07 Новость: тема тэги гео

Боевики запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" атаковали авиабазу Т-4 в 90 километрах от Пальмиры. Сирийской армии и ополчению удалось отбросить террористов на несколько километров по ряду направлений. Боевики обстреливают базу минами и ракетами.

Аэродром Т-4 очень важен для правительственных войск как оплот обороны города Хомса. После захвата Пальмиры террористы продвинулись на 90 километров к городу.
В тоже время военный источник сообщил порталу "Аль-Масдар", что при авианалете близ Пальмиры убит один из главных лидеров террористов в провинции Хомс Умар Асаад. Он был уничтожен в богатом нефтью городе Эль-Сухана.
Пальмиру захватили более 5 тысяч солдат ИГ при поддержке десятков единиц бронетехники.

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