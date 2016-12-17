Версия: к смерти героя Донбасса Алексея Мозгового причастен экс-глава партии УКРОП, известный украинский рейдер Геннадий Корбан

Такую версию гибели Мозгового на сайте газеты «Завтра» сообщил известный журналист и политолог Исраэль Шамир. Он пишет, что в телефоне Геннадия Корбана - многолетнего соратника украинского олигарха Игоря Коломойского - найдены доказательства того, что глава УКРОПа причастен к смерти комбрига Луганской народной республики Алексея Мозгового.

Журналист рассказывает, что смартфон был утерян год назад, во время ареста Корбана украинскими спецслужбами по подозрению в совершении ряда преступлений. Из найденных материалов следует, что на Донбассе действовала террористическая группа, связанная с Геннадием Корбаном. Якобы украинские диверсанты вели охоту на главу парламента Новороссии, бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, а заодно убили Алексея Мозгового. При этом Корбан имеет прямое отношение к убийству легендарного командира ЛНР.

Напомним: 23 мая 2015 года автомобиль легендарного командира ЛНР Алексея Мозгового был обстрелян из пулеметов и автоматов на дороге из Алчевска в Луганск у поселка Михайловка. В результате покушения Мозговой был убит, вместе с ним погибли его пресс-секретарь, двое охранников и водитель. Также погибли два мирных жителя, машина которых в момент покушения оказалась рядом.