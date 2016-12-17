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Главная Новая провокация на КПП «Майорское»: украинские оккупанты открыли огонь по мирным гражданам опубликовано alex1943 в Сб, 17/12/2016 - 20:08 Новость: тема тэги гео Как рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, на КПП «Майорское», где 14 декабря произошел обстрел мирных жителей из автомата, 16 декабря произошло еще одно ЧП. «Вчера около 19.00, пропустив группу мирных граждан, осуществлявших переход на территорию Республики, украинские боевики подогнали на позицию БМП и открыли беспорядочный огонь в нашем направлении. Гражданских лиц, подходивших к нашему блокпосту, пришлось срочно эвакуировать. Пострадавших нет. За последние дни это уже второй случай открытия огня по мирным жителям в районе контрольно-пропускного пункта «Майорское». Напомню, что 14 декабря военнослужащий, проходящий службу в 1 батальоне 53 бригады ВСУ, открыл огонь по скоплению людей, в результате чего двое граждан были убиты и двое получили ранения. Факт убийства мирных граждан по-прежнему преподносится украинскими СМИ как преступление, совершенное ДНР», — заявил Эдуард Басурин. :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

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