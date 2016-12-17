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Итоги «перемирия» на Донбассе за сутки: почти 1200 обстрелов, один боец армии ДНР погиб, два - ранены

опубликовано alex1943 в Сб, 17/12/2016 - 20:19 Новость: тема тэги гео
obstrel
За прошедшие сутки украинские боевики 1 183 раза обстреляли прифронтовые территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Он конкретизировал: ВСУ выпустили по территории Республики 62 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм, 378 мин калибром 120 и 82 мм, 18 танковых выстрелов, а также 545 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, при обстрелах применялись БМП и стрелковое оружие.

«В результате минометных обстрелов со стороны украинских преступников погиб один военнослужащий ДНР, двое получили ранения», – сказал представитель минобороны.

Под обстрелом украинских силовиков находились города Докучаевск, Ясиноватая и близлежащие села Васильевка, Спартак, Крутая Балка, поселок Зайцево на северной окраине Горловки, села Коминтерново, Саханка, Ленинское, Окрябрь, Новая Таврия, Безыменное на юге Республики, а также поселки Александровка и Старомихайловка на западной окраине Донецка.

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