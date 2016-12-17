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Легендарный мемориал «Саур-Могила» будет восстановлен к 9 мая 2017 года

опубликовано alex1943 в Сб, 17/12/2016 - 20:26 Новость: тема тэги гео
Saur
Власти Донецкой Народной Республики планируют завершить восстановление мемориала «Саур-Могила» весной 2017 года с тем, чтобы комплекс был открыт ко Дню Победы над фашистскими захватчиками 9 мая. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Республики Сергей Наумец.

Он рассказал, что восстановление «Саур-Могилы» началось в ноябре этого года. Сейчас на кургане полным ходом ведутся восстановительные работы. «Немало людей инвестировали средства в восстановление разрушенного обстрелами мемориала», — подчеркнул Наумец.

Мемориальный комплекс Саур-Могила находится вблизи города Шахтерск на востоке Донецкой Народной Республики. Он был открыт в 1967 году в память о более чем 23 тысячах советских солдат и офицеров, погибших здесь в боях с фашистскими захватчиками. В комплекс входили стела высотой 36 метров, у ее подножия была установлена скульптура советского солдата. Позднее здесь был зажжен вечный огонь. В результате боевых действий с украинскими оккупантами в августе 2014-го мемориал был практически разрушен.

Любопытный факт. Во время боев за Саур-Могилу в Великую Отечественную войну на кургане была уничтожена вся растительность. Чудом выжило только одно дерево. Возле него установили чугунную плиту с надписью: «Это дерево – свидетель неслыханной храбрости и мужества советских воинов, которые дрались за свое счастье. Так будь же, друг мой, современник, бдителен на земле, которая полита кровью твоих отцов и братьев. Право требовать это они смертью своей заслужили». Защитники ДНР не посрамили дело своих славных дедов и прадедов и достойно сражаются против поднявшего голову украинского неофашизма.

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