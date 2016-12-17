В турецком городе Кайсери прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

Опубликовало видео с места взрыва в турецком городе Кайсери. На кадрах виден автобус, рядом с которым подорвался легковой автомобиль.

В Генштабе страны назвали произошедшее терактом. Там уточнили, что погибли как минимум 13 человек, еще 48 получили ранения. В автобусе находились солдаты и ефрейторы турецкой армии.

Президент страны Тайип Эрдоган не исключает причастности к теракту Рабочей партии Курдистана.Взрыв произошел в субботу утром около девяти часов утра в Кайсери. Смертник на заминированном автомобиле привел устройство.Террорист врезался в автобус с турецкими венными.