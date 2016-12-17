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Митинг в Южном против закрытия Одесского припортового завода

опубликовано alex1943 в Сб, 17/12/2016 - 21:42 Новость: тема тэги гео
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Одесский региональный портал «Таймер» сообщил, что 17 декабря жители Южного вышли на митинг против закрытия Одесского припортового завода. Профсоюз завода уже написал открытое обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой предотвратить остановку и закрытие завода.

«Одесский припортовый завод — градообразующее и бюджетообразующее предприятие Южного, если закрыть завод, значит, погубить город, а тысячи семей обречь на жалкое существование. Город Южный строился параллельно с заводом и в нём преимущественно живут сотрудники завода. Закрытие завода оставит людей без работы, а город — без средств существования», — отмечали митингующие.

Южненцы уверены, что остановка завода не имеет ничего общего с интересами Украины, отнюдь, это нанесёт ущерб Южному, Одесской области и Украине в целом. Поэтому трудовой коллектив не намерен наблюдать, как уничтожается их предприятие, и готов активно этому противостоять. По состоянию на сегодняшний день собрано более тысячи подписей под обращением к премьер-министру.

На митинге присутствовал депутат Одесского областного совета от «Оппоблока» Виталий Саутёнков, котрый сказал, что они со своей стороны поддержат жителей города и сделают всё возможное, чтобы предотвратить остановку и закрытие Одесского припортового завода.

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