Главная

Южноукраинск, город в Одесской области, с 1 января может замёрзнуть

опубликовано alex1943 в Сб, 17/12/2016 - 21:55 Новость: тема тэги гео
JUAES
На официальном сайте Южноукраинского энергокомплекса рассматривают ситуацию во взаимоотношениях между ОП «Южно-Украинская АЭС» и коммунальным предприятием ТВКХ в части расчётов за предоставленные услуги по тепло-водоснабжению и водоотведению как критическую.

Долг КП ТВКХ перед АЭС, согласно заключенным договорам, на 1 декабря составил 107 млн грн. Позитивной динамики снижения задолженности коммунального предприятия перед поставщиком услуг — ЮУАЭС – не наблюдается, более того, долги только наращиваются.

Руководство ОП ЮУАЭС неоднократно обращалось к органам местного самоуправления с целью поиска путей решения этого вопроса, однако результатов такие обращения не дали. В судебных заседаниях КП ТВКХ занимает агрессивную позицию, возражая против исковых требований ОП ЮУ АЭС, постоянно оспаривает судебные решения, ходатайствует о проведении судебных экспертиз и т.д. За помощью в урегулировании этой сложной ситуации администрация Южно–Украинской АЭС обратилась в Николаевскую госадминистрацию Николаевский областной совет.

«С целью не допустить прекращения подачи тепла и воды жителям Южноукраинска просим Вас лично помочь коллективу ОП ЮУ АЭС решить вопрос относительно бездеятельности КП ТВКХ и его основателя – Южноукраинского горсовета – в вопросе погашения задолженности перед ОП ЮУ АЭС за предоставленные коммунальные услуги», — отмечается в сообщении.

«Также обращаем Ваше внимание на то, что срок действия договоров на услуги тепло–водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016 года, а проекты новых договоров на 2017 год в ОП ЮУАЭС не поступали», – говорится в обращении к областным властям.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет