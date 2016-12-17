Битва за МАФы в центре Киева: предпринимателей травили газом и избивали

В столице Украины массово сносят киоски и павильоны предпринимателей, которые были для них единственной возможностью выжить в это трудное время. В субботу, 17декабря, возле метро «Политехнический институт» произошла очередная попытка сноса МАФов (малых архитектурных форм, которыми являются киоски, павильоны, палатки и проч.).

Около четырех утра сюда пришли несколько десятков мужчин в балаклавах и начали крушить торговые точки, однако предприниматели, которые заранее узнали о возможном сносе, решили дать отпор.

Полицейские, которые прибыли на место событий, попытались оттеснить предпринимателей от киосков, применяя слезоточивый газ и дубинки. Однако им это не удалось: владельцы торговых точек активно оборонялись. В результате двое из них попали в больницу с травмами различной тяжести.

Сами киевляне не знают, почему сносят небольшие торговые павильоны и что будет на их месте. Предприниматели говорят, что причиной сноса МАФов является то, что они отказались платить дань столичным бандитам.

«Разбомбив» киоски и оставив предпринимателей без работы, киевские власти не спешат убирать разрушенные строения. Например, на месте МАФов в том же районе Политехнического института (погром устроили еще 4 декабря) теперь руины и мусор.