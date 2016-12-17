Вместо боевой техники в украинскую армию поставляют бронированные автомобили для разгона демонстраций

Об этом рассказал украинский блогер и волонтер Алексей Мочанов. Он с возмущением заявил, что украинской армии вместо боевой техники поставляют бронированные автомобили, которые не подходят для ведения боевых действий на передовой. Это техника для полицейских операций, которая выпускается автоконцерном «Богдан».

«Достаточно увидеть размер и высоту этих машин, чтобы понять, что на них хорошо разгонять демонстрации или заниматься зачистками в тылу, но это не техника для передовой. Функционал БТР – это, условно говоря, «маршрутное такси», которое довозит войска до танков, и танки уже вместе с пехотой разбираются на передовой с врагом», – сказал Мочанов.

Он также обратил внимание на то, что председателем наблюдательного совета автоконцерна «Богдан» сегодня является некто Свинарчук – человек, который в бизнесе близок к президенту Украины и занимает должность первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (Турчинова), занимается там решением коммерческих вопросов.

Военные аналитики сделали свой вывод. Бронированные автомобили на Украине в таком количестве на автоконцерне «Богдан» выпускаются не случайно. Во-первых, киевская верхушка действительно готовит зачистку республик с помощью вот такой военной техники, поэтому гонит ее на восток. Во-вторых, в таких бронированных автомобилях военному командованию будет легче и безопаснее, в случае полного поражения, унести ноги.