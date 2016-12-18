Очередной "проект Кремля"

Немецкие СМИ с "американским акцентом" ничего не могут придумать, кроме русофобии по различным поводам. Падает ли дождь, светит ли солнце, ударил ли мороз или наступила оттепель, всегда виноват Кремль и его "агенты". Аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель уверен, что мигранты, уличенные в изнасилованиях немецких женщин были сориентированы определенными инстанциями. К этим инстанциям он относит "связанную с Кремлем сирийскую разведку". Она якобы использовала свое влияние в среде мигрантов, чтобы организовать соответствующие "мероприятия".

Цель? Настраивать немецкое общество против Ангелы Меркель. Грессель предупредил избирателей о возможных попытках срыва предстоящих выборов канцлера похожим образом непосредственно перед голосованием. Таковы обычные немецкие новости. Мысли были высказаны довольно интересные. Можно их продолжить и дальше.

Предположим, что аналитик Европейского совета по международным отношениям тоже является "агентом Кремля". Он вбрасывает негативную информацию, чтобы опорочить немецкие СМИ накануне выборов и показать абсурдность всего того, что происходит в Германии. Ситуация с мигрантами объективно работает на правых и стоящего за ними Кремля. Миграционный кризис тоже организовал Кремль, чтобы немецкий избиратель не голосовал за Ангелу Меркель. Однако, для того, чтобы мигранты отправились в Германию, Кремль организовал сирийский кризис. Вся эта война на Ближнем Востоке организована Кремлем, чтобы только насолить Германии. Если об этом толково и доходчиво разъяснить немецкому избирателю, он конечно поверит.

Евромайдан на Украине, между прочим, тоже происки Кремля. Это было сделано для того, чтобы наводнить Германию дешевыми рабочими. Это собьет цены на рынке труда и еще сильнее ударит по авторитету Ангелы Меркель в немецком обществе. Санкции против России явно проект Кремля, так он готовится к конфискации немецкого имущества на территории России. Предыдущее "назначение" Меркель на должность канцлера - это бесспорный проект Кремля, поскольку именно так он решил немецкую политику опорочить.