Сводка событий в Сирии за 17 декабря 2016 года

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главами военных ведомств Сирии Фахедом Джасем аль-Фреджем и Ирана Хосейном Дехганом ситуацию в Алеппо. Он также поговорил с руководителем национальной разведывательной службы Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о ситуации в Алеппо. Обсуждались пути нормализации там военной и гуманитарной обстановки и конкретные шаги по созданию условий обеспечения режима прекращения боевых действий на территории Сирии»,— говорится в сообщении.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Алеппо и подготовку встречи по Сирии в Москве, сообщил представитель МИД Турции.

Стороны «обсудили Алеппо и московское заседание», которое должно состояться 27 декабря при участии представителей Турции, России и Ирана. На этой встрече будут обсуждаться вопросы урегулирования в Сирии и, в частности, в Алеппо, где в соответствии с договоренностями между оппозицией и правительственными силами идет эвакуация населения.

Новое соглашение, связанное с эвакуацией гражданского населения из восточной части сирийского города Алеппо, было достигнуто в субботу, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабийя». Как заявил один из лидеров сирийских мятежников Фарук Абу-Бакр, в ходе операции будут эвакуированы жители двух шиитских населенных пунктов — Фуа и Кефрайя, находящихся в осаде со стороны боевиков в провинции Идлиб.

Звучащие на Западе и в ряде арабских стран скандальные заявления по ситуации в Алеппо являются проявлением политики покровительства терроризму. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми.

«Последние скандальные заявления западно-арабской оси по ситуации в Алеппо являются совершенно очевидным проявлением политики двойных стандартов и покровительства терроризму», — подчеркнул дипломат, высказывания которого приводит иранский новостной телеканал IRINN.

По словам Гасеми, Иран «всегда настаивал на необходимости сохранения жизней гражданских лиц в Сирии, восстановления стабильности и безопасности во всех районах этой страны, проведения межсирийских переговоров».

Формально независимая организация "Белые каски" на самом деле с 2013 года получила от Лондона 32 млн фунтов стерлингов.

Стали известны подробности о структуре бюджета действующей в Сирии организации "Белые каски". Именно она стоит за целой серией бездоказательных обвинений в адрес российских ВКС и публикацией фальшивых новостей о событиях в Сирии. Есть основания полагать, что организация курируется британской разведкой, а финансирует ее Сорос.

"Правительство Великобритании с 2013 года выделило на нужды "Белых касок" порядка 32 млн фунтов, из которых 12,5 млн фунтов – только в 2016 году", – сообщил в пятницу ТАСС источник, знакомый с работой организации.

Собеседник добавил, что, по данным сирийских источников, бюджет "Белых касок" составляет порядка 50 млн долларов в год. Кто именно их финансировал? "Предположительно, в 2013 г. "Белые каски" дополнительно получили 13 млн долларов из США, Великобритании, в том числе от компаний, связанных с Джорджем Соросом. Затем "белокасочники" получили от USAID порядка 16 млн долларов, потом еще один транш в размере 23 млн долларов США", – уточнил он.

Источник также сообщил, что один из руководителей "Белых касок" Мосаб Обейдат участвовал в финансировании боевиков. По некоторой информации, Обейдат связан с переправкой через посредников сирийским бандформированиям порядка 2,2 млн долларов для оплаты поставок оружия и боеприпасов.

Говоря об основателе "Белых касок" Джеймсе ле Мезюрье, источник отметил, что, по всей вероятности, "речь идет о выпускнике Королевской военной академии в Сандхерсте, который и по сей день находится на службе Ее Величества, точнее – в британской военной разведке".

Как отмечает начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Института инновационного развития Антон Мардасов, проблема в том, что "Белые каски" распространяют фальшивые новости наряду с достоверными. "Не все, что они публикуют, – фейк. Вся опасность в том, что из-за публикации фальшивых новостей пропадает доверие к достоверным сообщениям, на которые следовало бы реагировать, в том числе и России", – посетовал эксперт.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1065.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (17), Алеппо (9), Дараа (2), Хама (1), Эль-Кунейтра (1) и Латакия (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Даже если в ближайшее время ООН не созовет новый раунд межсирийских переговоров, умеренная оппозиция сама может начать прямой диалог с правительством Сирии, независимо от того, будет ли в нем участвовать группа Эр-Рияда или нет, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

«Если очередной раунд не будет созван в ближайшее время, не важно, с участием эр-риядской группы или без нее, то умеренная патриотическая сирийская оппозиция и власти Сирии могут начать договариваться и без ООН. Мы располагаем информацией о том, что именно таким образом настроены многие сирийские оппозиционеры, действительно стремящиеся к политическому урегулированию конфликта в Сирии, восстановлению мира на многострадальной сирийской земле и объединению усилий с законным правительством Сирии в борьбе с террористической заразой», - заявил дипломат.

Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России в Алеппо оказал высококвалифицированную медицинскую помощь более 1,1 тыс. человек, в том числе детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Блокирование процесса эвакуации гражданского населения из восточного Алеппо должно быть немедленно прекращено, все желающие выйти должны покинуть город беспрепятственно, заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Блокирование эвакуации должно быть немедленно прекращено. Желающие должны выйти беспрепятственно, надежно и без предварительных условий. Кроме того, представители ООН и Международного Красного Креста должны получить возможность выполнять свою работу», - заявил он.

Пресс-служба ООН сообщила о завершении расследования сентябрьского нападения на гуманитарный конвой в Сирии. Доклад специальной комиссии передан на изучение генеральному секретарю всемирной организации Пан Ги Муну.

«Генеральный секретарь очень аккуратно изучит его в ближайшие дни. Мы обязаны выяснить, что произошло, ради жертв этого инцидента и их отважных коллег, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы помочь нуждающимся. Только так можно извлечь уроки из этого происшествия и помочь предотвратить его повторение», – говорится в сообщении ООН.

Генсек ООН Пан Ги Мун в рамках последней на этом посту пресс-конференции заявил, что организация подвела сирийцев, допустив трагедию в Алеппо.

Пан Ги Мун заявил, что название города Алеппо «стало синонимом «Ада», а члены организации подвели сирийский народ. «Мир восторжествует лишь тогда, когда ему будут сопутствовать сострадание, справедливость и ответственность за отвратительные преступления», — сказал Пан Ги Мун.

Алеппо. В пункте временного размещения жителей Восточного Алеппо - Аль-Махаледж нуждающимся передано около 1,5 тонны продовольствия.

Боевики «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов и применили беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством в квартале Эр-Рамуси города Алеппо.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Биньямин, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Сукари, Маньян, Хамдания-4 и торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.

На востоке провинции Алеппо отмечено боестолкновение в районе Дейр-Хафир.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на Генштаб ВС Турции, в результате ударов авиации, на севере провинции Алеппо, ликвидированы 20 боевиков ИГ. Всего ВВС нанесли 64 авиаудара. Еще 206 целей ИГ были поражены артиллерией и другими видами вооружения. Удары были нанесены в рамках проводимой Турцией операции «Щит Евфрата» (Фото 1).

Идлиб. Автобусы, для эвакуации мирных жителей выехали из Рамусеха в направлении н.п. Фуа и Кафрайя.

Латакия. Боевики «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов н.п. Айн-Эль-Кантара.

Хама. В населенном пункте Масьяф населению передано около 2,5 тонн гуманитарных грузов.

Боевики обстреляли н.п. Марес.

Хомс. Отражена атака боевиков ИГ к юго-западу от авиабазы Т4 в районе колодцев Аль-Фавараа и в районе холмов Аль-Фурс к северо-востоку от города Карьятейн (Фото 2,вложенный файл).

Идут бои за перекресток дорог к Карьятейну.

Военнослужащие отряда «Соколы пустыни» задержали грузовик с боеприпасами, предназначенными для боевиков (Фото 3).

На севере провинции отмечены боестолкновения в населённых пунктах Аз-Зафарана и Аль-Ганту.

Подразделение «Tiger Forces» перебрасывается в провинцию Хомс.

В 20-ти км на запад от Ар-Растан в н.п. Аз-Зафарана уничтожена мастерская по производству СВУ.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила семь укрытий самолетов и четыре склада оружия, захваченных ИГ.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Барза, Бузаина, Кафер-Батна и Хараста, больницу Ибн-эль-Валид и автомагистраль в районе населенного пункта Дума и Хараста, стадион Эль-Аббасийин и лагерь Эль-Вафидин..

Прочие террористы обстреляли н.п. Кабун, Арбил, Хауш-Насри, Бала- Эль-Кадима и спортивную площадку в населенном пункте Джобар.

Начаты переговоры о примирении с боевиками н.п. Закия и Dayrkhabiyah.

105-я бригада Республиканской Гвардии атаковала боевиков в районе сельхозугодий Хауш-Давара.

Дараа. Боевики вновь обстреляли н.п. Хирбат Аль-Газала и Намер.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Джаба.

Сувейда. В окрестностях Хан-Арнаба отражена атака боевков на позиции правительственных сил.

Отмечено боестолкновение в н.п. Уфания.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила нефтяную скважину ИГ.

Ракка. Отряды SDF выбили боевиков ИГ из н.п. - al-Bawr, Abu Huaya, al-Jabir, al-Dokhan, Khazum, Hasan, Muhammad, Kaji и фермы Shaykh и Tiyasa (Фото 4).

Авиация коалиции у города Ракка повредила два моста и водораспределительную станцию ИГ. У города Айн-Иса уничтожила тактическую единицу, боевую позицию, склад боеприпасов и повредила два пути снабжения ИГ.