Дональд Туск поддержал протесты в Польше. Польские власти бояться госпереворота

У здания Сейма в Варшаве продолжаются многотысячные демонстрации. На фоне протестного движения председатель Европейского совета Дональд Туск призвал власть и оппозицию Польши уважать людей и нормы конституции и морали. Об этом сообщало в субботу The Guardian.

В Варшаве оппозиция продолжает сидячий протест, который начался еще в пятницу. Поводом стало обсуждение бюджета страны на 2017 год, а также ряд спорных законопроектов, в частности, о сокращении пенсий и ограничении доступа журналистов в парламент. Оппозиция, выступающая против этих мер, заблокировала работу сейма, окружив президиум. Тогда заседание перенесли в другой зал, где все законопроекты были одобрены парламентом в урезанном составе и в отсутствие электронной системы голосования.

После этого начались массовые протесты в Варшаве и других городах. Сейчас демонстрации продолжаются не только у Сейма, но и у здания президентского дворца. В Варшаву стянуты дополнительные силы полиции, МВД называет происходящее попыткой государственного переворота.

Премьер Польши Беата Шидло назвала протесты "скандальными" и сочла их признаком слабости оппозиции, которая не может смириться со своим поражением и пытается настроить поляков против правительства.

Депутаты оппозиции продолжают блокировать президиум, требуя, чтобы во вторник, 20 декабря, парламентарии провели повторное легитимное голосование.