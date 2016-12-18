Партнеры Мы в соцсетях

Главная В Грозном обезврежена бандгруппа опубликовано alex1943 в Вс, 18/12/2016 - 10:12 Новость: тема тэги гео Группа бандитов, напавших на сотрудников полиции, ликвидирована в Октябрьском районе Грозного, сообщил журналистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Ночью поступила информация, что в Октябрьском районе группа вооруженных лиц совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной. Немедленно был введен план "Перехват". Через несколько минут стало известно, что эта группа проникла в дом одного из сотрудников полиции в другом месте, однако, не найдя его, скрылась. Спустя непродолжительное время блокировавшим перекрестки города удалось установить машину с бандитами", - сказал Кадыров.

По его словам, при попытке задержать машину преступники сбили сотрудника ДПС и, открыв огонь, попытались скрыться. "Ответным огнем бандиты нейтрализованы, двое из них доставлены в больницу, четверо уничтожены. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности бандитов. Стало известно, что с ними находилась и девушка", - сказал глава Чечни.

По его словам, жертв среди сотрудников полиции нет, травмированный сотрудник ДПС госпитализирован. "В городе ситуация спокойная. Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме", - сказал Кадыров.

"Благодаря очень грамотным и оперативным действиям сотрудников полиции удалось предотвратить жертвы среди населения", - добавил глава Чечни. :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

alex1943 О себе

Делай, что должен, и будь, что будет Об авторе подробнее