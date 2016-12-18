«Русскоголизм» по-латышски

Латышские русофобы буквально готовы вывернуться наизнанку, но найти способ избавиться от русского языка, а в идеале и от всех русских, проживающих в Латвии. Какими только словами они не обзывали уже великий и могучий русский язык. Однако в последнее время появилось и ноу-хау – сравнение его с алкоголем.

«Ситуация с переходом на русский язык напоминает классическую модель зависимости, где место алкоголя занял русский язык, - пишет доктор непонятно каких наук Юрис Улманис, - говоря на русском мы иллюзорно вводим себя в состояние опьянения, в котором мы толерантны и учтивы. Ни реальность, ни исследования не доказывают что это целесообразно. И незачем потакать русскоязычным, когда они пытаются общаться с вами по- русски».

Вот оно как! Интересно, а чего и сколько принял на грудь доктор Улманис, пустившись в такие неудобопонятные, но проникнутые злобой и ненавистью ко всему русскому рассуждения? Атмосфера русофобской неадекватности продолжает сгущаться и в странах Прибалтики, и в Польше, и на Украине. Но добром это ни для кого из них не закончится.