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Ветераны спецназа США утверждают, что в Алеппо попали в плен 15 их коллег
опубликовано Сергей Александров в Вс, 18/12/2016 - 11:19
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По утверждению журналиста Jim W.Dean
в одном из бункеров в Алеппо якобы взяты в плен 15 военных иностранных советников. В частности, журналист ссылается на информацию руководителя ТПП (Торгово-промышленной палаты)Алеппо, члена сирийского парламента Шехаби, который по его утверждению 15 декабря в Facebook (ссылка не работает, журналист цитирует 21stcenturywire
опубликовал следующие фамилии плененных в Алеппо военных интсрукторов:
Мутаз Каноглу – Турция
Дэвид Скотт Винер – США
Давид Шломо Арам – Израиль
Мухамад Тамими – Катар
Мухамад Ахмад Assabian – Саудовская Аравия
Абд-Эль-Menham Фахд Аль Хэрия – Саудовская Аравия
Ислам Ezzahran Салам Аль Hajlan – Саудовская Аравия
Ахмед Бен Naoufel Аль Дарий – Саудовская Аравия
Мухамад Хасан Аль Sabihi – Саудовская Аравия
Фахд Хамад Аль Dousri – Саудовская Аравия
Амджад Аль-Касем Tiraoui – Иордания
Касем Саад Аль Shamry – Саудовская Аравия
Айман Аль-Касем Thahalbi – Саудовская Аравия
Мохамед Эч-Chafihi Эль Идрисси – Марокко
Есть также его ссылка на информацию сирийского журналиста из Дамаска Саид Хиляля .
Представители ВКС России И САА данную информацию комментировать не стали.
:: Сергей Александров ::
Автор (или псевдоним)
Сергей Александров
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