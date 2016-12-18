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Главная Ветераны спецназа США утверждают, что в Алеппо попали в плен 15 их коллег опубликовано Сергей Александров в Вс, 18/12/2016 - 11:19 Новость: тема тэги гео По утверждению журналиста Jim W.Dean в одном из бункеров в Алеппо якобы взяты в плен 15 военных иностранных советников. В частности, журналист ссылается на информацию руководителя ТПП (Торгово-промышленной палаты)Алеппо, члена сирийского парламента Шехаби, который по его утверждению 15 декабря в Facebook (ссылка не работает, журналист цитирует 21stcenturywire опубликовал следующие фамилии плененных в Алеппо военных интсрукторов: Мутаз Каноглу – Турция

Дэвид Скотт Винер – США

Давид Шломо Арам – Израиль

Мухамад Тамими – Катар

Мухамад Ахмад Assabian – Саудовская Аравия

Абд-Эль-Menham Фахд Аль Хэрия – Саудовская Аравия

Ислам Ezzahran Салам Аль Hajlan – Саудовская Аравия

Ахмед Бен Naoufel Аль Дарий – Саудовская Аравия

Мухамад Хасан Аль Sabihi – Саудовская Аравия

Фахд Хамад Аль Dousri – Саудовская Аравия

Амджад Аль-Касем Tiraoui – Иордания

Касем Саад Аль Shamry – Саудовская Аравия

Айман Аль-Касем Thahalbi – Саудовская Аравия

Мохамед Эч-Chafihi Эль Идрисси – Марокко Есть также его ссылка на информацию сирийского журналиста из Дамаска Саид Хиляля .

Представители ВКС России И САА данную информацию комментировать не стали. :: Сергей Александров :: Автор (или псевдоним)

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