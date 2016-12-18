В Минобороны Великобритании решили еще подзаработать на обучении украинских военных

Министр обороны Майкл Фэллон сообщил телеканалу ITV, что Великобритания продлила программу подготовки украинских военных еще на год.

С марта 2016 года Великобритания осуществляет программу помощи вооруженным силам Украины, обеспечивая подготовку дополнительного числа украинских военнослужащих и предоставляя военным дополнительное нелетальное оборудование. К марту 2017 года число украинских военных, прошедших подготовку под началом британских инструкторов, превысит пять тысяч.

Согласно новому распоряжению, британские военные инструкторы останутся на Украине до начала 2018 года. "Это продление обеспечит еще тысячи украинских солдат первоклассным обучением от лучших ВС в мире", — убежден министр.

Правда, военная история с английским министром не согласна. Лучшими были еще при ЕлизаветеI английские пираты, этот факт трудно не признать. Англичане хорошо и долго могли убивать безоружных индусов, в попытке сохранить метрополию, но все значительные сражения на поле боя одерживали все-таки не они.