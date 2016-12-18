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Трамп ответил Мишель Обаме на заявление о крахе надежд американцев

опубликовано Артем Бережецкий в Вс, 18/12/2016 - 11:44 Новость: тема тэги гео
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Победивший на выборах в президенты в США Дональл Трамп ответил несогласием с высказыванием жены Обамы Мишель, которая заявила, что с избранием на пост президента республиканца наступит конец надеждам американцев на преобразования

И выступления перед сторонниками в городе Мобил, штат Алабама, Трамп заявил, что Обама, как он понял, говорила о прошлом, а не о будущем страны.

Трамп настроен оптимистически, он уверен в своих силах:«У нас, напротив, есть большие надежды и огромный потенциал», – заявил политик и пообещал, что как государство США станут «великими как никогда ранее».

Дональд Трамп так же он отметил, что недавно посетил со своей супругой Белый дом и чета Обамы принимала их очень любезно. Видимо она "имела в виду нечто иное и выразилась не так"

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