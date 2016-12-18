Главная

Поздравляем волонтеров агентства c успешным ходом нашего расследования по химоружию

опубликовано Марат Мусин в Вс, 18/12/2016 - 11:51 Новость: тема тэги гео
an_t
Документрированные агентством ANNA NEWS факты применения террористами ИГИЛ 14 сентября 2016 года в населенном пункте Маррет-Ум-Хош района Африн провинции Алеппо минометных мин с ипритом вчера переданы представителями национального органа Сирии по осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия во главе с Самером Аббасом международной миссии Организации по запрещению химического оружия.

Доказательства применения боевиками ОВ иприт подтверждены с нашей помощью российскими военными химиками.
Миссия пока приняла только собранные нами документальные свидетельства Пробы будут доставлены в Гаагу в январе 2017 года.

Миссия в составе 8 специалистов из США, Великобритании, Австралии, Словакии и Словении работает в Дамаске с 12 декабря.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Марат Мусин ::

Автор (или псевдоним)
Марат Мусин

О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза