Поздравляем волонтеров агентства c успешным ходом нашего расследования по химоружию

Документрированные агентством ANNA NEWS факты применения террористами ИГИЛ 14 сентября 2016 года в населенном пункте Маррет-Ум-Хош района Африн провинции Алеппо минометных мин с ипритом вчера переданы представителями национального органа Сирии по осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия во главе с Самером Аббасом международной миссии Организации по запрещению химического оружия.

Доказательства применения боевиками ОВ иприт подтверждены с нашей помощью российскими военными химиками.

Миссия пока приняла только собранные нами документальные свидетельства Пробы будут доставлены в Гаагу в январе 2017 года.

Миссия в составе 8 специалистов из США, Великобритании, Австралии, Словакии и Словении работает в Дамаске с 12 декабря.