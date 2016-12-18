С Надеждой Савченко «пообщались» в СБУ, допросить пока не имеют права

По сообщению агентства "Укринформ" со ссылкой на советника главы СБУ Юрия Тандита, депутат Верховной Рады Надежда Савченко во время общения с представителями СБУ по итогам поездки в Минск, где она провела встречу с главами ДНР и ЛНР, раскрыла подробности разговора с Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

"Мы её подробно опросили, она ответила на те вопросы, которые ей были поставлены и интересовали СБУ. Мы знаем, по ее словам, подробно о встрече, которая проходила в Минске, мы знаем, кто принимал участие в этой встрече, как она проходила" - сказал Тандит.

Отвечая на вопрос, предоставила ли Савченко на будущее гарантии того, что будет информировать спецслужбу о планах подобных визитов и встреч, советник главы ведомства ответил, что статус нардепа не обязывает ее к этому.

"Гарантий никто не может дать. Есть определенная процедура. Савченко пока еще является нардепом. Нардепы, к сожалению, не отчитываются перед СБУ", - резюмировал он.

Стало известно, что народные депутаты будут инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

В субботу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что поездки народных депутатов в другие страны, в частности, Беларусь, требуют согласования с МИД, поскольку парламентарии имеют доступ к государственной тайне.