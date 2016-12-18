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Главная «Адмирал Кузнецов». Первый боевой выход опубликовано Артем Бережецкий в Вс, 18/12/2016 - 13:35

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: «Адмирал Кузнецов» - мировой рекордсмен в целом ряде номинаций. Именно на «Кузнецове» впервые в мире появилась система трамплинного взлета для самолётов. И мы расскажем, чем она отличается от зарубежных вариантов. Наконец, это единственный в мире авианосец, на который может садиться и взлетать такой тяжёлый истребитель, как Су-33. Также мы побываем в Крыловском научном центре, где разрабатывают все российские авианосцы, и устроим заплыв в самом большом в мире испытательном бассейне для боевых кораблей. :: Артем Бережецкий :: Автор (или псевдоним)

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