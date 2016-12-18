«Адмирал Кузнецов». Первый боевой выход
опубликовано Артем Бережецкий в Вс, 18/12/2016 - 13:35
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
«Адмирал Кузнецов» - мировой рекордсмен в целом ряде номинаций. Именно на «Кузнецове» впервые в мире появилась система трамплинного взлета для самолётов. И мы расскажем, чем она отличается от зарубежных вариантов. Наконец, это единственный в мире авианосец, на который может садиться и взлетать такой тяжёлый истребитель, как Су-33. Также мы побываем в Крыловском научном центре, где разрабатывают все российские авианосцы, и устроим заплыв в самом большом в мире испытательном бассейне для боевых кораблей.
:: Артем Бережецкий ::
Автор (или псевдоним)
Артем Бережецкий
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