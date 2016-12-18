Еще одна попытка

Анонсирована встреча глав МИД Российской Федерации, Ирана и Турции, которая состоится 20 декабря в Москве. Интересно, что она (судя по информации СМИ) не предполагает участие представителей Сирии, что вероятно, связано с позицией Турции. Таким образом, Москва пытается примирить и согласовать позиции Турции и Ирана на территории Сирии. Каждая из стран очень ревниво относится к усилению противоположной стороны.

Освобождение Алеппо, которое сопровождалась эвакуацией протурецких боевиков благодаря политической позиции руководства Сирии и России, в целом (все равно) ослабили позиции Турции. Однако, турки на территории Сирии по-прежнему сохраняют серьезное влияние. Во-первых, они создали так называемую «буферную зону» на севере Сирии, ни о чем не спрашивая сирийское правительство. Во-вторых, протурецкие боевики контролируют провинцию Идлиб, которая является базой для осуществления того, что не получилось у террористов в Алеппо. Речь идет об организации так называемого «альтернативного правительства Сирии» из суннитов, ориентирующихся на Турцию и НАТО и дальнейшую вооруженную борьбу с «режимом Асада».

Это, вполне логично не нравится сирийскому правительству и руководству Ирана. Москва, стремящаяся прекратить гражданскую войну в Сирии (на условиях политического компромисса с сохранением Башара Асада у власти), пытается организовать обмен мнениями турок и персов не на полях сражений, а за столом переговоров. Успех таких переговоров смотрится маловероятным, однако, сейчас Ирану и Турции нужна хотя бы пауза.