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На Закарпатье учитель физики ударил в лицо восьмиклассницу

опубликовано vinodelov в Вс, 18/12/2016 - 15:27 Новость: тема тэги гео
физика

В Закарпатской области в селе Изки Межгорского района 38-летний учитель физики ударил в лицо восьмиклассницу. Инцидент произошел в помещении школы, версии произошедшего ученицы и учителя отличаются, сообщили в воскресенье, 18 декабря, местные СМИ. В то же время когда именно произошел инцидент — не сообщается.

По версии родственников пострадавшей девушки, она с одноклассниками стояла возле батареи на лестнице. «Учитель проходил мимо. Ему показалось, что Юлианна хочет поставить подножку. Сказал: „Тебе еще рано ноги расставлять“. Ребята начали шутить, она засмеялась. После этого Василий Васильевич ударил ее ладонью в лицо», — рассказала тетя пострадавшей.

Сам учитель сообщил другую версию скандального инцидента.

«Поднимался по лестнице. Ученица толкнула меня в ногу. По щеке ее ударил автоматически», — пояснил педагог с 15-летним стажем работы. В тоже время, свидетели происшествия говорят, что девушка учителя не трогала.

Комиссия Межгорского управления образования проводит проверку в школе. Учителя физики временно отстранили от уроков. Родители учеников настроены категорически. Если Василия Миголинця не уволят, угрожают перевести детей в другое учебное заведение.

О девушке известно, что она сирота, ее отец погиб в ДТП, а мать умерла от болезни.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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