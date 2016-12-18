Экзамен для Москвы

Ожидается, что следующим пунктом назначения для генерального наступления сирийской правительственной армии станет город Идлиб – административный центр одноименной провинции, расположенный между Алеппо и Латакией. Именно потеря Идлиба стала одной из причин, которая подтолкнула руководство России начать операцию ВКС в Сирии. В настоящее время город считается «последним оплотом» «вооруженной оппозиции» на северо-западе Сирии. Количество вооруженных боевиков оценивается в этой провинции на уровне нескольких десятков тысяч человек. Это объясняется довольно просто – близость с Турцией.

Для действующего турецкого руководства – это «последний геополитический рубеж», за который оно обязано сражаться, иначе «повстанцы» будут перебиты или выдавлены на территорию Турции. Наступление на Идлиб совершенно не интересно и Израилю, ведь если освободят эту провинцию, сирийское правительство еще более усилится. Автоматически еще больше усилится и влияние Ирана. В этих условиях Москве придется определиться со своей поддержкой мероприятий в Идлибе. Если ВКС РФ будут активно обеспечивать действия правительственных сил в направлении освобождения Идлиба – это одна позиция. Если же Москва будет находиться в стороне и вести переговоры с правительствами Ирана и Турции в стиле «давайте жить дружно» – это иная позиция.

Ситуация действительно сложная, поскольку на одной чаше весов интересы Сирии и Ирана, на другой Турции и Израиля. В случае обострения, Турция (НАТО) и Сирия могут пойти на прямое широкомасштабное вооруженное столкновение. Москве это нежелательно, однако, если сирийское правительство действительно желает установить полный контроль над территорией Сирии, альтернативы нет. Идлиб постоянно будет угрожать Дамаску своим сепаратизмом. Судя по анонсу переговоров в Москве (20 декабря) между главами МИД РФ, Ирана и Турции, Москва предпочитает события не форсировать.