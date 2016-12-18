Народные республики Донбасса посетил посланник Ватикана

По сообщению Луганскинформцентра, архиепископ Клаудио Гуджеротти в качестве посланника Папы Франциска прибыл с визитом в Луганскую народную республику, где выступил с проповедью во время религиозной службы в одном из католических храмов Луганска.

Апостольский нунций уточнил, что власти ДНР и ЛНР не препятствовали ни подготовке, ни осуществлению визитов в эти районы Донбасса. "Нас даже приехали встретить …у нас все прошло хорошо", — сообщил Гуджеротти. Он уточнил, что накануне он побывал с визитом в Донецке, а сейчас на один день прибыл в Луганск для того, чтобы благословить всех верующих от лица папы Римского Франциска.

"Основная и главная цель этого визита — засвидетельствовать близость и любовь Папы Римского к людям, которые здесь живут накануне рождественских праздников особенно для католиков", — сообщил журналистам в Луганске посол Ватикана.

"Самая большая радость, что могу принести и подарить вам самые теплые объятия и благословение от Святейшего Отца Папы Франциска… Думайте о том, что сейчас здесь есть представитель Папы, только потому, что Папа лично сейчас сам не может сюда приехать, но знайте, что он очень хотел бы быть среди вас", — обратился Гуджеротти во время проповеди к прихожанам.

Он также сообщил о готовности Папы Римского найти возможность для визита в Донбасс, однако для этого необходимы наступление "времени братства" и соответствующее приглашение "всех сторон".