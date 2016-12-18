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Бунт оппозиции или польский майдан?

опубликовано alex1943 в Вс, 18/12/2016 - 16:46 Новость: тема тэги гео
Polsks
Польская оппозиция заявила о своём намерении блокировать работу парламента до 20 декабря. В Варшаву стягиваются дополнительные силы полиции, которая уже применила газ для разгона демонстрантов.

Не помогли разрешению конфликта в парламенте и вокруг него даже слова президента Качиньского о необходимости учёта важности доступа общественности и прессы к информации о работе сейма, особенно в таких вопросах, как принятие бюджета страны, вокруг чего, собственно, и разгорелся сыр-бор.

В ход пошла и «тяжёлая артиллерия»: председатель Европейского союза Дональд Туск, прибывший в Польшу с визитом, призвал правительство уважать конституцию и «не подрывать европейскую модель демократии». Но его пока не услышали.

Застрельщиками протестов помимо оппозиции выступает и такой постоянный возмутитель спокойствия в Польше, как «Комитет защиты демократии». При этом глава Польского МВД уже обвинил оппозицию в попытке захвата власти. Страсти продолжают накаляться. Похоже, что майданный джинн, выпущенный из бутылки не без помощи поляков, наплясавшись гопака в Киеве, теперь решил станцевать мазурку в Варшаве.


Василий Семёнов

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